Salernitana: il 20 agosto raduno in città, poi si parte per Sarnano

Prenderà ufficialmente il via il prossimo giovedì 20 agosto con il raduno in città la nuova stagione della Salernitana. I granata si sottoporranno a una tre giorni di test atletici mentre nella giornata di domenica 23 agosto la squadra partirà alla volta di Sarnano dove resterà in ritiro fino al 6 settembre presso l’Hotel Eden.

