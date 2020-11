Posticipo serale allo stadio Arechi: la Salernitana sfida la Cremonese

Castori, allenatore della Salernitana, ha detto: "La classifica ci piace". Potrebbe diventare bellissima al termine della partita contro la Cremonese. Sarà monday night: i granata in posticipo serale sfidano i lombardi che hanno la classifica anemica e l'allenatore in bilico. La Salernitana, invece, è forte dei tre punti in più ottenuti d'ufficio dopo la pronuncia del giudice sportivo sul caso Reggiana: 3-0 a tavolino, gli emiliani hanno rinunciato a presentare ricorso avverso la decisione.

Le formazioni

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Casasola, Gyomber, Aya, Lopez; Kupisz, Schiavone, Di Tacchio, Cicerelli; Tutino, Djuric. A disp. Adamonis, Mantovani, Gondo, Iannoni, Anderson, Barone, Bogdan, Dziczek, Capezzi, Giannetti, Antonucci, Baraye. All. Castori

CREMONESE (3-5-2): Alfonso; Bianchetti, Terranova, Ravanelli; Zortea, Valzania, Castagnetti, Gaetano, Crescenzi; Ciofani, Buonaiuto. Panchina: Volpe, Zaccagno, Fiordaliso, Valeri, Fornasier, Gustafson, Ceravolo, Nardi, Schirone, Celar. All. Bisoli

La partita sarà trasmessa su Dazn.