Riparte la nuova Salernitana: il club granata ha scelto la sede del ritiro

La squadra allenata da Castori sarà in romitaggio estivo a Cascia, in Umbria. Qui, la sera della promozione della Serie A, ospiti del Grand Hotel Elite, Di Tacchio e compagni hanno animato la cena della vittoria. Si riparte, dunque, all'ombra dello scoglio di Santa Rita

La Salernitana sarà in romitaggio estivo a Cascia, in Umbria. Qui, la sera della promozione della Serie A, ospiti del Grand Hotel Elite, Di Tacchio e compagni hanno animato la cena della vittoria. Si riparte, dunque, all'ombra dello scoglio di Santa Rita.

I dettagli

Prima di lasciare l'Umbria e far ritorno a Salerno, i castorizzati ricevettero la visita del sindaco locale, De Carolis. "Saremmo contenti, se foste di nuovo nostri ospiti", disse. La Bersagliera in Serie A è adesso un bocconcino prelibato, fa gola, può diventare anche motivo di marketing territoriale non solo a Salerno ma anche altrove. Il team manager Avallone, insieme allo staff tecnico, effettuò sopralluoghi nelle nuove strutture (il campo, la cointry house annessa) creati a Cascia. Si riparte, dunque, entro il 15 luglio. Il trasferimento in Umbria sarà preceduto da una serie di visite mediche e test atletici a Salerno.