Salernitana, fissata la data del ritiro estivo: granata in Umbria

Tutti in ritiro, si ricomincia. In attesa di sciogliere il nodo allenatore dopo la separazione dall'allenatore Gian Piero Ventura, la Salernitana ha scelto la data e il luogo del prossimo ritiro pre campionato.

Le nuove basi

Il quartrier generale sarà fissato in Umbria. La Salernitana pernotterà a Roccaporena dal 25 agosto e si allenerà fino al 5 settembre a Cascia. Dopo la delusione per la mancata partecipazione ai playoff, a causa della sconfitta casalinga contro lo Spezia, i granata dovranno gettare le basi per una stagione diversa, sperando in un campionato di rilancio. Spera anche il co-patron Claudio Lotito, ad un passo dalla nomina di senatore della Repubblica.