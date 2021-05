Salernitana, i calciatori in viaggio verso l'Arechi: danza della vittoria prima della partenza

Prima di andare via insieme a mister Castori e a tutto lo staff si sono messi in cerchio davanti all’hotel per cantare e ballare. Il sindaco di Cascia, Mario De Carolis, ha donato alla società gagliardetto e medaglione come ricordo della loro permanenza in Umbria