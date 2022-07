Ultras granata in Austria: "Urlando contro il cielo" nell'amichevole contro lo Schalke

Finisce 0-0 la seconda amichevole dei granata in Austria, contro lo Schalke. La Salernitana è scesa in campo con una formazione largamente sperimentale. In attesa dei nuovi acquisti Botheim e Valencia in attacco, Lovato e Pirola in difesa, il tecnico granata Davide Nicola ha schierato dal 1' Sepe tra i pali, terzetto di centrali composto da Fazio, Radovanovic e Gagliolo, largo a destra Mazzocchi e Jaroszynski suo omologo a sinistra. A centrocampo Bohinen, Mamadou Coulibaly e Capezzi. Ribery a sostegno di Kristoffersen. La partita di Franck Ribéry è durata appena 21': si è arreso al mal di schiena e lo ha sostituito D'Andrea.

Il gemellaggio

Primo test vero della Salernitana contro i tedeschi dello Schalke, neo promossi in Bundesliga. Modulo 3-5-2 ma tanti sbadigli, conseguenza anche delle gambe imballata dai carichi di lavoro della preparazione estiva. Tifoserie gemellate: cori, scambio di saluti e sugli spalti è comparso anche lo striscione degli ultras del Direttivo Salerno. I supporter hanno subito fatto le prove generali di campionato: la miccia l'ha accesa "Urlando contro il cielo", colonna sonora di Ligabue che ha accompagnato l'ingresso delle squadre in campo.