Sosta e ripartenza: i granata si allenano al Mary Rosy, sotto osservazione tre infortunati

L'assemblea di Lega B ha congelato il campionato per consentire di riallineare le partite dopo i contagi Covid che hanno coinvolto il Pescara. La Salernitana ritornerà in campo l'1 maggio per affrontare il Monza e può recuperare Coulibaly e Aya. Può farcela anche Lombardi.

I dettagli

Lombardi, ala e crossatore, ha svolto cure in Spagna: è rientrato, si è aggregato al gruppo, potrebbe essere il rinforzo di primavera. Coulibaly ha tolto il tutore, lo slittamento della sfida al Monza potrebbe favorirlo. Il centrocampo granata ha bisogno delle sue caratteristiche, ma occhio anche alla diffida che coinvolge, tra gli altri, pure Di Tacchio. Il capitano festeggia il compleanno proprio il 20 aprile. Sotto osservazione c'è anche Aya, come valido ricambio per Bogdan.