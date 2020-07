La Salernitana si butta via: perde all'Arechi ed è fuori dai playoff

La Salernitana si butta via: passa in vantaggio all'Arechi ma poi si fa raggiungere e superare dallo Spezia. La squadra granata era artefice del proprio destino (vincendo avrebbe afferrato i playoff) ma perde clamorosamente. La stagione è finita, la Salernitana va in vacanza tra mille rimpianti, nella stagione del Covid, del lockdown e delle speranze di agganciare l'ultimo vagone per gli spareggi promozione. Gian Piero Ventura chiude il campionato al decimo posto, in modo mesto, davanti agli occhi increduli del co-patron Mezzaroma e del direttore sportivo Fabiani. Ci sono anche due espulsi: il calciatore Maistro e il dirigente Avallone, che da salernitano ha sofferto più di tutti per la bruciante eliminazione dalla corsa.

I buoni propositi

È la notte del bivio: la Salernitana, incitata all'ingresso allo stadio da centinaia di tifosi, si qualifica ai playoff solo se batte lo Spezia. Occorre una partita "fuoco e fiamme" ma la squadra allenata da Gian Piero Ventura opta per una partenza diesel e sono gli ospiti ad assumere subito il comando del gioco. Lo Spezia sfiora il vantaggio al primo affondo: percussione di Maggiore che in bello stile slalomeggia tra i granata, supera anche Jaroszynski ultimo baluardo e tira addosso a Vannucchi. Il tap-in è un rigore in movimento ma Maggiore calcia alto, tra i sospiri di Mezzaroma e Fabiani sugli spalti, quest'ultimo accomodato in tribuna superiore. Dopo il pericolo scampato, la Salernitana beneficia a propria volta di una palla gol: Kiyine da sinistra, nei pressi della panchina granata, tenta un cambio gioco. Il pallone arriva comunque a destinazione, complice il colpo di testa di Ricci che prolunga la traiettoria. Controlla Djuric, Gondo perfeziona ma il tiro è centrale, respinto da Krapikas. Il più vispo è Kiyine: l'azione personale, che conduce spostato a sinistra, termina quando converge sul destro ma fa un passo di troppo, scivola e la conclusione a giro perde potenza. Nel frattempo Di Tacchio rimedia il cartellino giallo. È un'ammonizione pesante: il centrocampista era diffidato e sarà squalificato.

Salernitana in vantaggio

L'occasione più ghiotta si materializza al 25' e ne beneficia la Salernitana. Fa tutto Gondo: stacca di testa, resiste allo strattone di Bastoni e indirizza all'angolo basso alla destra di Krapikas. Il portiere dello Spezia è prodigioso e con un balzo felino evita il gol. Non può nulla, però, di fronte allo strapotere fisico di Gondo che inventa da solo il gol del vantaggio della Salernitana. Matura al 30': l'attaccante ivoriano subisce fallo mentre fa ingresso in area. Tutti protestano ma lui no perché ha un compito più importante da portare a termine: si rialza, percorre un metro palla al piede, vede il palo lungo scoperto e infila di piatto destro alle spalle del portiere. I granata potrebbero raddoppiare subito dopo, ma a Cicerelli fa difetto la mira.

Doccia gelata

Lo Spezia pareggia al secondo dei tre minuti di recupero. La Salernitana potrebbe e dovrebbe gestire ma si appisola, pecca di superficialità. Sbaglia Migliorini in disimpegno: il rinvio è sui piedi di Ricci che imbuca per Mora. Il calciatore ex Spal, in area piccola, dà l'impressione di voler servire Gudjohnsen ma è decisiva la deviazione di Cicerelli, che spiazza Vannucchi. 1-1 al 47' e Salernitana fuori dai playoff.

La ripresa

Vannucchi deve distendersi sulla propria destra, al 4', per deviare in calcio d'angolo una conclusione affilata di Mora. Ancora Mora, al 5', salta in area di rigore granata, in beata solitudine: colpo di testa di poco alto. Poi la Salernitana si fa male da sola: Maistro interviene scomposto su Ramos e l'arbitro lo espelle. I granata devono scalare la montagna playoff in dieci uomini e Ventura con ampi e plateali gesti rivolti al suo calciatore esprime il suo sconsolato punto di vista. Neppure il tempo di imprecare che lo Spezia sfiora ancora l'1-2: pallone vagante in area, colpisce di testa Mora, fuori di centimetri (20'). Stessa sorte, tra i sospiri di Ventura e le urla del collega Italiano, allenatore dello Spezia, per il tiro di Acampora al 22'. Ancora brividi per la Salernitana al 28': si invola N'Zola, scarico per Mora e tiro di un soffio sul fondo. Piove sul bagnato e al 32' si fa male anche Jaroszynski. Lo rimpiazza Aya. I granata si destano al 36': colpo di testa di Djuric, su cross di Cicerelli, palla sul fondo.Cala il sipario al 45' esatto. Gudjohnsen si invola in contropiede e serve a N'Zola un assist comodo: 1-2, Salernitana fuori dai playoff.

Le dichiarazioni di Ventura

"Abbiamo incontrato una squadra più forte di noi e abbiamo fatto quello che potevamo fare. Questa partita è stata determinata da due episodi e regali clamorosi: 1-1 palla nostra e gol per loro e poi l'espulsione di Maistro. Nel corso del campionato avevamo bisogno di far ben altre prestazioni ma oggi c'era bisogno solo di fare risultato. Il rammarico è per questi due episodi, oggi. Il rammarico di tutto il campionato, invece, è che abbiamo lasciato dei punti per strada e siamo arrivati a giocarci tutto nell'ultima partita contro una squadra che ritengo grande favorita alla vittoria finale. Con le nostre problematiche siamo passati in vantaggio ma poi abbiamo preso il gol, una costante. E abbiamo perso la partita". Una gara fatta anche di scelte tecniche e tattiche. Gian Piero Ventura le motiva così: "Djuric stava zoppicando ed è entrato infiltrato come tutte le partite. Se vedo un giocatore che zoppica, devo prendere in esame la sostituzione".

Il progetto Ventura prosegue? "Quando sono venuto ho accettato non un progetto ma una ricostruzione. Oggi ha più senso parlare di progetto. Di comune accordo con la società, pronto a portarlo avanti, se ci saranno le possibilità. Le squadre non nascono nello spazio di sei mesi. I gruppi forti si costruiscono pian piano, mettendo un tassello per volta. C'è grande rammarico per tutti, anche per i tifosi. Forse avremmo meritato di fare questi playoff ma forse altri lo hanno meritato di più. Adesso dobbiamo capire che cosa manchi per diventare come gli altri e trovarci al posto degli altri. Una semina l'abbiamo fatta. Adesso dobbiamo innestare rami che devono dare la fioritura. Siamo partiti da una situazione oggettivamente difficile e il rammarico cresce, perché siamo stati dentro i playoff per tre mesi. L'organico di Empoli, Frosinone, Cremonese è nettamente superiore. L'organico del Pordenone è superiore sul piano della mentalità, perché ci sono giocatori abituati a vincere. Sono in scadenza di contratto e da oggi sono un esterno. Da esterno, però, dico che si può costruire. Non butterei via tutto, come c'è la tendenza di fare. Lo dico da tifoso: ho visto l'affetto della gente e merita di più!. Le ambizioni di Ventura sono le stesse della proprietà e collimano? "Quando sono venuto non poteva esserci ambizioni. Nessuno ha mai parlato di Serie A e nessuna persona lo ha mai fatto. Quando si parla di ambizione, il discorso cambia radicalmente e vuol dire essere protagonista, vincere, trovarsi stabilmente nei piani alti della classifica. Non conosco altri tipi di ambizione. Ventura prosegue la semina se la società decide di seminare. Oggi non ho alcun contratto ed è normale che parli da esterno. E' altrettanto vero che c'è stima, che abbiamo un rapporto e che ci siamo confrontati. Ho detto il mio parere: non dico che Salerno debba avere l'obbligo di vincere ma deve avere l'ambizione. Per equipararci alle squadre nettamente superiori ed a quelle che hanno più mentalità, è evidente che ci sia un lavoro da fare. Un bel po' è stato già fatto ma ci sono ancora dei picchi negativi da eliminare. La ferita che i tifosi ed i calciatori hanno subito è una ferita che resta ma che ci insegna tante cose. Oggi tutti ci rendiamo conto che potevamo essere da tempo dentro i playoff. Quando aspetti tanto una partita, può succedere".