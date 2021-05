Tifo granata in festa: gli Igus di San Severino festeggiano il compleanno

Proseguono le celebrazioni in onore della Bersagliera, che ieri è stata accolta nel centro storico con la scenografia "Salernitanità". È stata dedicata a Simone Vitale, Peppe Diodato, Ciro Alfieri, Enzo Lioi, che morirono nel rogo del treno Piacenza-Salerno. La partita fu giocata...oggi, 22 anni fa

"La mia vita ultras è tutto quel che ho. Più lei si fa dura e più forte canterò". È questo lo striscione esposto dagli Igus, acronimo di Indociles Grex Ultras Salerno, per celebrare il proprio ideale, che difendono dal 1989, e anche per festeggiare la promozione in Serie A della Salernitana.

I festeggiamenti

