Salernitana, striscione ultras a Formello: "Lotito non sei gradito"

"Ogni anno lo stesso ritornello, restatene qui a Formello". E "qui" significa che gli ultras granata erano lì, a Formello, nel cuore della Lazio e della lazialità, a casa Lotito.

Lo striscione

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Direttivo Salerno, che fa capo a molti gruppi della curva Sud Siberiano, ha deciso di srotolare un lungo striscione sull'uscio del centro sportivo biancoceleste. In tardissima serata, è stato tutto ripreso e diffuso attraverso i social network. Hanno usato la rima per contestare il co-patron granata. Lo accusano di essere distante e quindi si sono simbolicamente avvicinati al suo quartier generale per esprimere il proprio dissenso: "Ogni anno lo stesso ritornello, restatene qui a Formello" e "Claudio Lotito, a Salerno non sei gradito".