Salernitana in Coppa Italia contro il Sudtirol: turnover di Castori

Domani, mercoledì 30 settembre, la Salernitana sarà di nuovo in campo, in Coppa Italia, contro il Sudtirol allo stadio Arechi (ore 18). La partita metterà in palio la sfida a Marassi contro la Sampdoria e tornerà utile per dare minutaggio ad alcuni giocatori non utilizzati in campionato.

Il turnover

Di Tacchio, squalificato in campionato, giocherà la sua prima partita ufficiale a centrocampo e Iannoni dovrebbe giocare in coppia con lui, perché l'allenatore è internzionato a cambiare modulo varando la difesa a 4. Lombardi è stato gestito ma adesso Castori vuole testarlo: dovrebbe giocare largo a destra. Curcio o Lopez sull'altra corsia. In difesa, al centro, Migliorini in vantaggio su Gyomber. In avanti ci sarà spazio per Gondo. Ballottaggio per l'altra maglia. Turnover anche in porta: Belec in campionato, ora tocca a Guerrieri. Emergenza maltempo: la Salernitana si allena sull'erba sintetica del campo Volpe.