Coppa Italia, Salernitana-Sudtirol all'Arechi: le formazioni

E' tempo di Coppa Italia. Dopo il pareggio in campionato, all'esordio contro la Reggina, la Salernitana sfiderà oggi (fischio d'inizio ore 18) allo stadio Arechi il Sudtirol. La partita mette in palio la sfida a Marassi contro la Sampdoria. Castori farà turnover: l'allenatore granata darà minutaggio anche ai calciatori non utilizzati in campionato.

Le formazioni

Salernitana (4-4-2): Belec; Casasola, Gyomber, Aya, Curcio; Lombardi, Schiavone, Di Tacchio, Cicerelli; Gondo, Giannetti. In panchina: Micai, Guerrieri, Bogdan, Karo, Lopez, Tutino, Migliorini, Veseli, Capezzi, Iannoni, Kupisz, Djuric. Allenatore: Castori

Sudtirol (4-3-1-2): Poluzzi; Fabbri, Vinetot, Gigli, Davi; Gatto, Beccaro, Fink; Casiraghi; Fischnaller, Rover. In panchina: Meneghetti, Polak, Curto, Prcher, Calabrese, Gabrieli, Karic, Greco, Tait, Odogwu, Semprini. Allenatore: Vecchi.