Aya infiamma i social: "Torniamo a Salerno alle 14"

Il bacio della buona notte lo invia il difensore Aya in diretta Instagram alle ore 3 agli internauti. "Torniamo alle 14: adesso vediamo che piazza siete... ". Calda, caldissima, come tutti sanno. Al tempo del Covid, però, sarà possibile solo un saluto in sobrietà.

I dettagli

Dopo la visita allo scoglio di Santa Rita, la squadra rientrerà in pullman a Salerno. I calciatori dovrebbero o avrebbero dovuto (c'è ancora molta incertezza, stamattina l'assessore allo sport Caramanno avrà un altro briefing in Questura) raggiungere il ballatoio della tribuna centrale. Solo i calciatori all'interno ed i tifosi all'esterno per un breve saluto. Dovrebbe andare così ma sarà fondamentale garantire il distanziamento.

La voce dei tifosi

Ciro Troise: "Non avrei scommesso un centesimo ad inizio anno. Vittoria tutta di Castori (sul cui ingaggio avevo espresso grosse perplessità) che ha ottenuto il massimo da una squadra non attrezzata per raggiungere la promozione diretta. Un pensiero a Fulvietto De Maio, Antonio Villari, Federico Russo, Massimo Grisi, che festeggeranno altrove". Mario De Rogatis: "Un'emozione senza precedenti, un'apoteosi. Il risultato raggiunto quest'anno ha dell'incredibile, considerati i potenziali degli organici di molte squadre avversarie. Ma questa promozione reca un solo nome e cognome: Fabrizio Castori. La grinta e la tenacia che ha consegnato ai granata non hanno eguali. Sono felice per l'uomo Castori, per la sua rivincita dinanzi a tutti gli scettici ed a coloro, anche uomini delle istituzioni, che in passato gli mancarono di rispetto. Grazie Mister e grazie ragazzi". Paolo Toscano: "Onore a questi ragazzi che stanno dando tutto".