Polverizzati 1200 biglietti: sarà esodo granata a Bologna

Onda granata a Bologna. Sarà esodo domani in Emilia: la Salernitana sarà sostenuta da molti tifosi residenti al Nord, in occasione del proprio debutto in campionato, in programma il 22 agosto alle ore 18.30. Gli associati al club granata di Modena faranno gli onori di casa; allo stadio Dall'Ara presenze assicurate anche da Brescia e dal Nord-Est. Gli ultras diserteranno ma si radunano alla stazione per salutare la squadra in partenza.

L'esordio casalingo contro la Roma

Proseguono, nel frattempo, gli intoppi per accedere al server di VivaTicket, che è in tilt per la prevendita dei biglietti della sfida alla Roma. "Benvenuto nella sala d'attesa. Stai per essere rediretto sul portale VivaTicket. Quando sarà il tuo turno, avrai 15 minuti per entrare nel portale e procedere con i tuoi acquisti. Orario stimato per accedere ai tuoi acquisti: 58 minuti". Il messaggio ha accolto i tifosi della Salernitana che hanno dovuto mettersi in fila... davanti al computer. Per evitare assembramenti, infatti, non è prevista la prevendita in ricevitoria. La Salernitana ha ribadito che i biglietti non sono esauriti, ma che ci sono dei rallentamenti sui server del circuito di prevendita che stanno impedendo il completamento dell’acquisto. Protestano anche gli associati a Colosseo Granata. Sono gli appartenenti ad un club di tifosi della Salernitana residenti in Lazio. Poiché l'Osservatorio del Viminale ha attribuito un coefficiente di rischio alto alla partita, chi non risiede in Campania può acquistare solo i biglietti nel settore ospiti, ma stavolta si tratta di tifosi della Salernitana. "Colosseo Granata", attraverso il Centro Coordinamento, chiede di poter acquistare il biglietto facendo valere i dati della fidelity card, anziché quelli di residenza.