Salernitana, la promessa di Spadafora: "Leggerò la lettera dei tifosi"

"No alla multiproprietà". La lettera è stata inviata giorni fa al governo, alla Federcalcio, al Coni. E' anche sulla scrivania del ministro dello Sport, Spadafora, che ieri si è impegnato ad analizzare i contenuti della missiva. "Leggerò la lettera inviata dai tifosi della Salernitana", ha detto.

I dettagli

Il ministro - scrive il quotidiano La Città - ne ha parlato a margine della propria visita a Scafati. La Givova Basket di patron Longobardi gli ha anche donato una maglia celebrativa. A margine, Spadafora ha fatto riferimento anche al testo che il comitato per l'etica e lo sport, costitituito da Generazione Donato Vestuti, ha inviato alla sua attenzione. I tifosi granata chiedono di sciogliere il nodo della multiproprietà, che vincola il co-patron Lotito, già presidente della Lazio, a cedere le quote azionarie della Salernitana, nel caso in cui fosse promossa in Serie A.