Salernitana-Udinese, l'annuncio della Questura: "Curva Nord aperta a più di 1000 tifosi"

La Curva Nord sarà aperta a più di 1000 tifosi (1100 salernitani da un lato e 150 friulani dall'altro). L’annuncio è arrivato, questa mattina, direttamente dal vicario del questore Pasquale Picone, a margine di un incontro con la stampa. Non solo. "Con la società sii sta valutando la possibilità di fare, in caso di risultato positivo, un evento all'interno dello stadio per consentire alla gente di divertirsi in sicurezza".

Il pressing di tifosi ed istituzioni

Una notizia molto attesa dagli ultras granata che, domenica prossima, invaderanno lo stadio Arechi per assistere all’ultima gara casalinga della Salernitana contro l’Udinese. Numerose le sollecitazioni erano giunte, negli ultimi giorni, dal sindaco Vincenzo Napoli e da diversi consiglieri comunali di maggioranza e opposizione.