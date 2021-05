Adunata granata: gli ultras salutano la Salernitana al Mary Rosy

Il tam tam è partito ieri sera per fissare le coordinate della prima di una serie di feste in onore della Bersagliera. Oggi alle ore 17.30, al centro sportivo Mary Rosy, il Direttivo Salerno accoglierà i castorizzati e tributerà loro l'applauso, il grAzie per aver scritto la storia