Il futuro della Salernitana, la nota del club: "Al lavoro per cedere le quote"

Dopo le voci incontrollate che circolano sui social in queste ore, il club dell'ippocampo ha inteso fare chiarezza con una nota stampa

La deadline è vicina: entro il 25 giugno, la Salernitana dovrà cambiare assetto, pena l'esclusione dal campionato.

La strategia

La maggioranza dovrà finire nelle mani di imprenditori non riconducibili al presidente della Lazio, cioè non legate a lui da rapporti di parentela, fino al quarto grado. Lo stabilisce l'articolo 16 bis delle Noif. Dopo le voci incontrollate che circolano sui social in queste ore, il club dell'ippocampo ha inteso fare chiarezza con una nota stampa.

La nota stampa: