Salernitana, lavori in corso: cominciano le visite mediche dei granata

I primi calciatori della Salernitana - in larga parte giovani, più Aya e Kristoffersen - hanno fatto tappa al centro polidiagnostico Check Up, accompagnati dal fisioterapista Cuoco e dal nutrizionista Cioffi. Domani toccherà al capitano Di Tacchio. Reduce dalla lunga e snervante attesa per il via libera al trust, arrivata ieri, la società granata adesso dovrà rimboccarsi le maniche e allestire la squadra per affrontare la Serie A. "Venti milioni di euro, tra saldo attivo, diritti tv, prossimi crediti", ha detto il direttore sportivo Fabiani.

I dettagli

Nel frattempo i primi avamposti si sono sottoposti agli esami di controllo, propedeutici all'avvio della stagione agonistica. Aya e Kristoffersen sono giocatori di proprietà, così come gli altri presenti, reduci dai prestiti. La Serie A, però, richiede altre caratteristiche tecniche, altri profili, aria nuova, giocatori che possano affrontare il grande salto. Chi ha svolto visite mediche oggi è in larga parte con la valigia pronta: riflessione in corso per Aya, ma proprio la difesa è reparto nel quale i giocatori di proprietà non mancano. Castori punta su Gyomber, Bogdan, Veseli, forse su Mantovani ma aspetta rinforzi, Gagliolo e Struna su tutti. Poi sarà necessario tovare un vice di Belec. C'è Micai ma non rientra nei piani. Al momento rientra in busta paga, pesante assai, come quella di Giannetti.

Le visite

Sono andate avanti al Check Up per circa due ore. Un tifoso ha chiesto autografi ed i granata sono stati lieti di apporre la loro firma su alcuni gadget. Poi hanno fatto colazione. Lunedì tutti i calciatori convocabili saranno in sede. Il 15 luglio comincia il ritiro a Cascia ma è ovvio che adesso il cartello "lavori in corso" sia esposto all'ingresso del cantiere Salernitana, in attesa che i trustee definiscano il prezzo per la vendita del club, da ultimare entro il 31 dicembre.