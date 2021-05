Salernitana, la carica degli ultras: cori e fumogeni all'arrivo della squadra in città

Reduci dalla vittoria al 95' contro il Pordenone in trasferta, i calciatori granata hanno raggiunto Napoli in aereo e poi Salerno con il pullman sociale. Al campo Volpe, dove avevano lasciato le proprie auto, gli atleti sono stati accolti ed incitati dai supporter. Il sogno sta per diventare realtà

Reduci dalla vittoria al 95' contro il Pordenone in trasferta, i calciatori della Salernitana hanno raggiunto Napoli in aereo e poi Salerno con il pullman sociale. Al campo Volpe, dove avevano lasciato le proprie auto, gli atleti sono stati accolti ed incitati dagli ultras: cori, fumogeni, clima da stadio. Il sogno sta per diventare realtà, adesso è ad un passo.

Salerno nel pallone

La Salernitana è seconda in classifica, ora artefice del proprio destino. Ha due punti di vantaggio sul gruppetto delle inseguitrici (Lecce, Monza) e le basterà vincere sempre, senza fare calcoli, per festeggiare la promozione diretta in Serie A, senza playoff. I tifosi ci credono, ci hanno sempre creduto, anche dopo la sconfitta casalinga contro il Monza. A maggior ragione oggi, dopo il calcio di rigore trasformato da Tutino allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, la gioia è diventata irrefrenabile, incontenibile. Tra poche ore sarà di nuovo campionato e allo stadio Arechi arriverà l'Empoli. I toscani sono già promossi in Serie A ma non verranno a fare una passeggiata, non faranno sconti. Altrettanto farà il Pescara, con un piede e mezzo in Serie C, allo stadio Adriatico, il 10 maggio. E' tutto nelle mani della Salernitana, tutto nei piedi dei calciatori: hanno saputo compattarsi, resistere, rimontare partite e ribaltare. Venerdì allo stadio Arechi potrebbe esserci anche l'allenatore Fabrizio Castori. Il tecnico granata è risultato positivo al Covid, è in isolamento domiciliare ma confida nel tampone negativo, tra poche ore, per balzare di nuovo in sella al proprio gruppo. Il suo vice, Riccardo Bocchini, gli ha dedicato la vittoria in sala stampa.