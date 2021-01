Lavori in corso sul prato dell'Arechi: zolle nuove e interventi al drenaggio

Operai incaricati dalla ditta Bisogno sono intervenuti sul manto erboso dello stadio Arechi per un lavoro di manutenzione. Sotto osservazione c’è la “fetta” di terreno di gioco, lato curva Sud. C’è stato bisogno di un intervento sul drenaggio, che in quella zona si era otturato.

Il cantiere

In subordine, i tecnici sono intervenuti sulla sabbia silicea: via quella vecchia e indurita, spazio a cumuli di sabbia nuova. I lavori effettuati rientrano nella manutenzione ordinaria: il Comune di Salerno non dovrà sostenere costi aggiuntivi.