Salernitana, vetrina di Coppa Italia: granata a Marassi contro la Sampdoria

Una notte per sognare ma anche per far rifiatare molti titolari reduci dal tour de force in campionato. La Salernitana sarà in campo domani, martedì 27 ottobre, alle ore 14 contro la Sampdoria in Coppa Italia. Si gioca allo stadio Luigi Ferraris. Molti granata hanno bisogno di riposo, dopo le partite ravvicinate e la battaglia nelle pozzanghere, vinta allo stadio Arechi contro l'Ascoli. In Coppa Italia - prestigiosa, bella ma insidiosa, nell'ottica della gestione delle risorse - l'allenatore Fabrizio Castori opererà ampio turnover.

I dettagli

"Farò delle rotazioni perché veniamo da tre partite in una settimana e sabato la squadra ha speso tante energie su un campo molto pesante. Darò spazio a chi ha giocato meno in questo inizio di stagione perché i ragazzi meritano di avere questa occasione. Sarà una partita da vivere con serenità ed un buon test per dare minutaggio a chi ne ha bisogno”. Queste le parole di Castori, pubblicate dalla Salernitana attraverso il sito ufficiale.

I convocati

Sono partiti per Genova 23 giocatori. Non ci sono Di Tacchio, Micai e gli infortunati Gondo, Bogdan e Lombardi.

PORTIERI: Adamonis, Belec, Guerrieri;

DIFENSORI: Aya, Baraye, Casasola, Gyombér, Karo, Mantovani, Lopez, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Anderson, Capezzi, Dziczek, Iannoni, Kupisz, Schiavone;

ATTACCANTI: Antonucci, Barone, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Tutino.