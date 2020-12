Scherma, l'assalto di Matteo Autuori: il salernitano corre da consigliere federale

Il dirigente sportivo salernitano Matteo Autuori si candida per il Consiglio nazionale della Federazione Italiana Scherma. Il presidente uscente del Comitato regionale FederScherma Campania, che è anche vicepresidente vicario del Coni campano, è in corsa per la carica di consigliere federale sposando il programma del candidato presidente Paolo Azzi, toscano e vicepresidente attuale di Giorgio Scarso, che lo sosterrà, non ripresentandosi. Ad Autuori si oppone l’altro aspirante numero uno della Fis, Michele Maffei.

I dettagli

Per Autuori si tratta della prima candidatura nazionale, a coronamento di un lungo percorso dirigenziale cominciato da genitore di un fiorettista (l’ex azzurro Marco che è ora un giovane ma già affermato maestro) e continuato da vicepresidente della Nedo Nadi, fondatore e presidente del Club Scherma Salerno, e poi la guida per vent’anni del Comitato Fis Campania, la presidenza sempre in seno alla Federazione della Consulta delle Regioni e il ruolo prima di componente di Giunta e quindi di vicepresidente nel Coni regionale. “Ho accettato la proposta di Paolo Azzi e metterò in campo anzitutto l’entusiasmo e la passione che nutro per questo sport, oltre che l’esperienza maturata nell’attività sul territorio - spiega Matteo Autuori -. Ripartiamo dall’eccellente lavoro del presidente uscente Giorgio Scarso per dare ulteriore impulso alla scherma e alla sua promozione, soprattutto in questa delicata fase dovuta all’emergenza Covid”. Il dirigente salernitano è uno dei due campani in corsa per il Consiglio Federale a sostegno di Azzi: come rappresentante degli atleti, infatti, è candidata per la prima volta nella storia di una schermitrice paralimpica, la sannita Rossana Pasquino, azzurra della Nazionale di sciabola.