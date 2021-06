Appalto dei lavori di adeguamento dello Stadio Comunale Arechi: al via le candidature

E' stato pubblicato l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'appalto dei lavori di adeguamento dello Stadio Comunale Arechi. Le proposte dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12 del 1° luglio, esclusivamente a mezzo Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.salerno.it

Parla il sindaco Vincenzo Napoli

"Il Comune di Salerno sta adeguando l'Arechi alla massima serie. Seguiamo con attenzione le vicende societarie affinché si trovi una soluzione efficace ed equa che tuteli il risultato sportivo, la passione dei tifosi, la dignità sportiva di Salerno, gli interessi legittimi. Una cosa deve essere chiara a tutti. La Salernitana ha conquistato sul campo la Serie A. E giocherà in Serie A senza se e senza ma. E su questo punto non ci possono esser dubbi".