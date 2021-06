Ok, il lux è giusto: lo stadio Arechi supera l'esame per la Serie A

Longhi, delegato Lega Serie A, ha poi rilasciato la tabella dei valori di illuminamento che la Salernitana inoltrerà a propria volta in Lega per completare il carteggio

Lo stadio Arechi è idoneo ad ospitare eventi sportivi per la stagione 2021-2022. Lo ha certificato il luxometro, lo strumento utilizzato dall'ex arbitro Carlo Longhi, che ha effettuato visita di controllo nell'impianto di via Allende.

I dettagli

Reduce dalla trasferta Empoli, dove ha effettuato ulteriori verifiche al "Castellani" accertando il possesso di 2000 lux, Longhi ha raggiunto l'Arechi e ha fatto accendere torri faro e anche i 4 fari mobili che la ditta Ioli di Roma ha installato agli angoli del terreno di gioco. In attesa che comincino i lavori di adeguamento (illuminotecnica a led, 600mila euro, fondi regionali), la quota lux sarà è stata raggiunta toccando quota 1650. Alti 21 metri, dotati ciascuno di 10 lampade, i fari mobili sono stati affittati dal Comune di Salerno e il noleggio costerà 15mila euro al mese. Longhi, delegato Lega Serie A, ha poi rilasciato la tabella dei valori di illuminamento che la Salernitana inoltrerà a propria volta in Lega per completare il carteggio.