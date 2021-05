Lo stadio che verrà: il Comune rifà il look all'Arechi

Per un campionato bello e importante occorre uno stadio grande, anzi un "grande" stadio. A Palazzo di Città si è già svolta una riunione operativa per definire il programma degli interventi (celeri, il campionato comincerà il 22 agosto) per l'Arechi: ristrutturazione bagni, ampliamento, tornelli nuovi funzionali all'innalzamento della capienza, tabellone luminoso. I lavori per l'installazione del nuovo impianto audio cominceranno la prossima settimana ed a breve, dopo l'appalto dei lavori, si darà seguito anche l'nstallazione delle barriere mobili nel piazzale esterno, lato curva Nord. L'importo complessivo per i lavori di maquillage non sarà inferiore ai due milioni di euro. Saranno installati monitor nella sala Var.

La cerimonia

Nel frattempo oggi, venerdì 14 maggio, alle ore 17, la Lega B premierà la Salernitana con il piatto, le medaglie e la Coppa che si assegnano alla seconda classificata. Sarà presente il presidente di Lega, Balata. Ci saranno Mezzaroma e forse Lotito. Il trofeo sarà alzato dal capitano Francesco Di Tacchio, sulle note di "We are the Champions" dei Queen. C'è stata una riunione operativa per stabilire i dettagli di natura organizzativa: il palco sarà posizionato al centro del campo ma l'area marketing della Lega B è pronta a cambiare in corsa, se dovesse piovere di nuovo. In tal caso, il palco sarebbe spostato in tribuna, in area vip.