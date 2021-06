Luci all'Arechi: l'installazione dei fari mobili è affidata alla ditta Ioli

Quattro fari di 21 metri, in aggiunta alle torri esistenti, assicureranno allo stadio Arechi la quota dei 1650 lux necessari per la Serie A

Sarà la ditta Ioli di Roma l'azienda incaricata di installare fari mobili allo stadio Arechi per garantire la quota dei 1650 lux necessari per la Serie A e per le altre competizioni della stagione 2021-2022.

I dettagli

Il Comune di Salerno, in attesa di installare la nuova illuminotecnica a led previo finanziamento della Regione Campania, ha affidato ala Ioli il compito di posizionare 4 fari accessori negli angoli del terreno di gioco. Saranno alti 21 metri e il noleggio costerà 15mila euro al mese. I fari saranno assemblati a Roma, verranno posizionati sui tir e, dopo il nuovo sopralluogo all'Arechi, fissato a metà settimana, potranno essere trasportati in città. La Federcalcio, lunedì, riceverà la lettera che documenterà i lavori in corso. La stessa soluzione è stata adottata a Frosinone e Crotone, quando i club hanno disputato la Serie A.