Protocollo anti Covid, la Salernitana patteggia: multati club, medico, amministratore

La Salernitana ha patteggiato la multa per il mancato rispetto del protocollo anti Covid alla ripresa dello scorso campionato. L'amministratore unico Corradi è stato sanzionato con 565 euro di ammenda. Multe anche per il medico sociale, dottore Epifanio D'Arrigo (565 euro) perché responsabile sanitario e multa di 750 euro al club granata per responsabilità diretta e oggettiva.

I fatti

Le sanzioni sono state comminate al termine dell'attività condtta dagli 007 federali in occasione della ripresa degli allenamenti dopo il lockdown. Sono stati puniti altri club: Pisa, Chievo, Venezia ed Empoli. Riguardo la società granata, la Salernitana non ha rispettato il calendario dei tamponi ogni quattro giorni e del test sierologico ogni due settimane.