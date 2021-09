E' il giorno di Torino-Salernitana: le formazioni e le scelte degli allenatori

Castori ed i suoi uomini devono subito replicare al blitz del Venezia che nell'anticipo del sabato, a bassa quota, ha sbancato Empoli. La classifica della Salernitana è ancora anemica e bisogna far punti, come ha dichiarato l'allenatore nella conferenza della vigilia. Juric perde il centravanti Belotti e Izzo

La Salernitana deve subito replicare al blitz del Venezia che nell'anticipo del sabato, a bassa quota, ha sbancato Empoli (1-2) e ha guadagnato tre punti preziosi. La classifica della formazione allenata da Castori è ancora anemica e bisogna far punti, come ha dichiarato l'allenatore nella conferenza stampa della vigilia. Il collega Juric perde il centravanti - il "gallo" Belotti - e l'esperto difensore Izzo. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 15. Al seguito dell'ippocampo, non meno di 1000 supporter. Presenti tantissimi tifosi della Salernitana residenti al Nord. Un ballottaggio nell'undici base: Di Tacchio favorito su Lassana Coulibaly.

Le formazioni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez (Buongiorno); Singo, Lukic (Pobega), Mandragora, Ansaldi; Pjaca, Brekalo; Sanabria. A disp: Berisha, Gemello, Buongiorno (Rodriguez), Zima, Aina, Vojvoda, Baselli, Pobega (Lukic), Linetty, Kone, Rincon, Praet, Warming. All: Juric

Salernitana (3-5-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, Coulibaly M., Di Tacchio, Obi, Ruggeri; Bonazzoli, Simy. A disp: Fiorillo, Russo, Bogdan, Delli Carri, Ranieri, Coulibaly L., Kastanos, Schiavone, Zortea, Djuric, Ribéry, Vergani. All: Castori

Arbitro: Aureliano di Bologna (Cecconi/Mokhtar). IV uomo: Meraviglia. Var: Banti. Avar: Valeriani

Diretta: DAZN