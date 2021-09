Il Torino affonda la Salernitana, la voce dei tifosi: "Imprensentabile"

I tifosi della Salernitana sono molto delusi: chiedono una immediata inversione di marcia e ulteriori innesti. Il terzo ko di fila, rimediato allo stadio Olimpico Grande Torino, fa salire a quota 11 il numero dei gol al passivo, in 270'. Sabato allo stadio Arechi c'è l'Atalanta.

La voce dei tifosi

Ecco il commento di Mimmo Rinaldi: "È terribilmente difficile salvarsi così. Consegnarsi all'avversario ogni settimana significa retrocedere fra un mese e mezzo. Che serve? Forse anche un portiere: resta sempre inchiodato sulla linea. Credo però che ci sia più un problema di assenza di gioco. Se penso che il Toro era rimaneggiato, mi viene da piangere, sportivamente parlando".

Mario De Rogatis: "Non sono riuscito a guardare la partita fino al novantesimo, ho deciso di cambiare canale. Siamo davvero imbarazzanti, nettamente i più scarsi del campionato, la difesa è un colabrodo. Come si fa a proporre schemi di gioco così evanescenti in massima serie? A tutto ciò si aggiunge il blocco psicologico dello zero in classifica, lo scoramento ormai ha preso il sopravvento. Con questa rosa e questo sistema di gioco non vedo vie d'uscita. Che tristezza". Paolo Toscano: "Credo ci sia poco da commentare, basta dare uno sguardo ai numeri: in tre partite abbiamo subito 11 gol e nelle ultime due non siamo riusciti a segnare! Con questa mentalità e con questo modo di approcciare le gare non andremo da nessuna parte. Castori deve osare di più e la società deve capire che in difesa e, soprattutto a centrocampo, abbiamo delle notevoli carenze. Credo che le cose potranno cambiare solo se ci sarà una vera società alle spalle". Antonio Positano: "Al momento si salvano e vincono solo i tifosi". Ciro Troise: "Altre due reti subite di testa nell'area piccola, con assist partiti da uomo praticamente libero di crossare. Se in A gioca Singo, possiamo tranquillamente richiamare Gondo".