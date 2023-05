Trapani lascia la presidenza della Paganese Calcio: i ringraziamenti del sindaco Lello De Prisco

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

"Dopo 20 anni lascia la presidenza della Paganese Calcio 1926 il presidente Raffaele Trapani, a cui vanno i miei più sentiti ringraziamenti come sindaco e come tifoso per quanto fatto per il calcio paganese. La Paganese Calcio 1926 tecnicamente resta nelle mani dell’amministratore Filippo Raiola e dal Notaio Nello Calabrese. Al sottoscritto è stato “simbolicamente” consegnato il titolo sportivo, al fine di trovare dei nuovi soci ed un nuovo presidente per far proseguire la vita della blasonata società ed

evitare la liquidazione della stessa. Resto, quindi, a disposizione di chiunque abbia un interesse concreto a rilevare il titolo per un interesse concreto, per avere le informazioni utili e per collaborare ad ogni forma di iniziativa che si voglia intraprendere, singola o di gruppo. Mercoledì 31 maggio alle ore 19 incontrerò ufficialmente per un primo confronto il notaio calabrese e il direttore Raiola. Continuiamo insieme a scrivere la storia del calcio a Pagani. Forza Paganese". Lo dichiara il sindaco di Pagani Raffaele Maria De Prisco.