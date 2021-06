Trust congelato dalla Figc, la replica della Salernitana: "Solo richiesta di chiarimenti"

I tifosi attendono, la Salernitana si è rimessa al lavoro: la Federcalcio ha congelato il trust (e quindi l'iscrizione al campionato) presentato dal club granata e ha chiesto approfondimento, spostando la deadline al 3 luglio.

La posizione del club

"In merito ad alcune notizie di stampa diffuse nella giornata odierna l’U.S. Salernitana 1919 prende atto delle richieste di chiarimenti avanzate dalla F.I.G.C. e assicura che si attiverà per rispondere nei termini indicati", ha spiegato il club granata attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. "Non è corretto dire che il trust è stato bocciato - ha commentato l'avvocato Gian Michele Gentile, legale del club granata - Nessuna bocciatura o problemi, la FIGC ci ha chiesto dei chiarimenti e un’integrazione per il normale snellimento e funzionamento del trust. Tutto da fare entro sabato e non oltre e sarà fatto. É stato fatto tutto nella norma e giuridicamente il trust risponde a ogni requisito richiesto. I tifosi della Salernitana devono avere fiducia".