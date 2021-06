Il futuro della Salernitana, arriva la precisazione di Banca Sistema: "Non c'entriamo con il trust"

Subito dopo la costituzione del trust Salernitana 2021 e la successiva nomina dei trustee incaricati di negoziare la vendita delle quote azionarie del club granata entro 6 mesi, Banca Sistema era stata indicata come una delle fiduciarie coinvolte. L'altra è la Banca del Fucino. Banca Sistema, però, chiarisce: "Non siamo coinvolti"

Widar Trust non è in alcun modo riconducibile a Banca Sistema. La nota di precisazione giunge dall'Istituto di credito. Subito dopo la costituzione del trust Salernitana 2021 e la successiva nomina dei trustee incaricati di negoziare la vendita delle quote azionarie del club granata entro 6 mesi, Banca Sistema era stata indicata come una delle fiduciarie coinvolte. L'altra è la Banca del Fucino.

La precisazione

"Con riferimento alla notizia riportata circa la costituzione del trust Salernitana 2021 e del trustee Widar Trust srl, che si riporta fare capo a Banca Sistema, si comunica Widar Trust non è in alcun modo riconducibile a Banca Sistema". L'avvocato Gian Michele Gentile, che è legale di di fiducia di Claudio Lotito e che è stato direttamente impegnato nelle ore decisive della stipula del trust nello studio notarile Votta di Roma, chiarisce: "Era stata consigliata, non vuol dire che c'era l'obbligo che accettasse. La cosa importante è che gli istituti poi indicati siano autorizzati dalla Banca d'Italia - e lo sono - e che abbiano, dunque, i requisiti previsti dal testo unico bancario. Non c'è lesione degli interessi. Tutto in ordine".