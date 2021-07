Tokyo 2020: Salerno esulta per Vincenzo Dolce

In queste ore di tribolazione per il calcio cittadino ed i tifosi della Salernitana, un sollievo e una carezza giungono dai successi della pallanuoto ed in particolare di Vincenzo Dolce, convocato dal Ct Campagna per le Olimpiadi. Il sindaco di Salerno ha voluto salutarlo e incoraggiarlo