B1: impresa della P2P Baronissi che costringe Pomezia al primo ko casalingo stagionale

Le ragazze della P2P Baronissi non chiedevano di meglio da questo inizio di 2023. La Polisportiva Due Principati ha cominciato l’anno con una vittoria in trasferta sul campo dello United Pomezia, il primo ko stagionale tra le mura amiche per le romane, dunque ancora più pesante. Il 3-2 per la formazione di coach Castillo ha permesso di agganciare proprio le pometine nella classifica del girone E della B1 di volley femminile, insomma una prima gara dell’anno con i fiocchi.

La partita è stata caratterizzata da una novità importante sotto rete per la P2P che ha potuto schierare l’alzatrice Martina Del Vaglio, nuova regista della squadra. Nel primo set c’è stato un sostanziale equilibrio fino all’8-8, poi le padrone di casa sono diventate imprendibile fino all’impressionante 5-0 finale che ha chiuso il parziale in maniera eloquente. Nella seconda frazione di gioco, la P2P ha avuto il merito di crederci anche di fronte a uno svantaggio pesante.

Il 12-17 non ha però demoralizzato le campane che hanno prima pareggiato e poi messo la freccia, una rimonta che le ha consentito di pareggiare il conto set con grande determinazione. Nel terzo set, però, lo United si è riportato avanti, anche se l’incertezza ha regnato sovrana fino al 20-18 per le laziali. Nel quarto parziale, poi, la squadra di Baronissi ha gettato nuovamente il cuore oltre l’ostacolo, resistendo al ritorno di Pomezia e vincendo di misura, guadagnandosi un meritato tie-break.

Proprio nel set corto, le ragazze di coach Castillo sono apparse molto più lucide e vogliose di prendersi i due punti in palio. Alla fine il successo è arrivato senza grossi affanni. Fra una settimana si chiuderà il girone d’andata con un match interno non semplice: in Campania arriverà infatti la vicecapolista Amando Volley che sogna l’aggancio in vetta. Il tabellino del match:

UNITED POMEZIA-POLISPORTIVA 2 PRINCIPATI 2-3 (25-15, 22-25, 25-20, 23-25, 10-15)

POMEZIA: Corvese, Bigioni, Frasca, Viglietti 1, Lanzi (L), Liguori, Oggioni, Grossi, Mordecchi, Marcelli, Palermo, Zannoni (L), Prete, Prati. All. Lacasella

P2P: Liguori, Silvestrini, Vianello (L), Simoncini, Marchesano, Andeng, Grillo, Sanguigni, Alikaj, Napolitano, Staffini, Del Vaglio. All. Castillo