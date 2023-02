Volley B1 femminile. Ivan Castillo non è più l'allenatore della P2P Baronissi

La Polisportiva 2 Principati di Baronissi comunica di aver interrotto, di comune accordo, il rapporto di collaborazione sportiva con l'allenatore Ivan Castillo. Da oggi, martedì 28 febbraio, la squadra sarà guidata dall'allenatore Gerardo Cacciottolo, già nella famiglia bianco rosso blu e da tempo nello staff tecnico dall'inizio della stagione. Questo il commento della società campana: “La P2P ringrazia coach Ivan Castillo per aver contribuito alla promozione dalla Serie B2 alla B1 e lo ringrazia per aver contribuito alla conquista di 26 punti in 15 partite nell'attuale campionato di B1. Gli augura le migliori fortune professionali. La P2P rivolge un caloroso in bocca al lupo al coach Gerardo Cacciottolo”.

Come già anticipato, il campionato della formazione salernitana non è affatto malvagio in quella che è la terza categoria del volley femminile. Il sesto posto con ben 17 punti di vantaggio sulla zona retrocessione sono una dote invidiabile, maturata grazie a 9 vittorie e 6 sconfitte. L’ultimo match con Castillo in panchina è stato il derby perso dalla P2P contro la capolista Arzano, mentre Cacciottolo guiderà per la prima volta la squadra sabato prossimo in casa con il Volleyrò Casal De’ Pazzi quarto in classifica e ambizioni concrete di play-off promozione.