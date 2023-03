Volley femminile B1. La P2P Baronissi è super carica per la sfida contro Melendugno

Sfida ad alta quota per la P2P di Baronissi nel campionato di Serie B1 (girone e). A Lecce, domenica 12 marzo, le ragazze salernitane sfideranno la Narconon Melendugno (fischio d'inizio alle 17:30). Coach Cacciottolo, al suo secondo match sulla panchina della Polisportiva, ha presentato la partita tramite i canali societari: “Il ricordo della vittoria pesantissima conquistata all'andata, unito alla bella prestazione offerta nell'ultimo turno contro Volleyrò è un mix emotivo che le ragazze stanno sfruttando, in queste ore di preparazione. L'ambiente è molto carico e nello stesso tempo consapevole che in Salento sarà battaglia pallavolistica”.

Il tecnico della P2P ha poi aggiunto: “Affronteremo una partita con un coefficiente di difficoltà più alto rispetto all'andata: Melendugno in rodaggio, dopo cinque giornate di campionato, era una squadra; il Melendugno di oggi, dopo il giro di boa e reduce da tre vittorie di fila, è una squadra diversa. Voglio vedere la stessa grinta, fame e determinazione che hanno contraddistinto la nostra prestazione contro Volleyrò. Non voglio vedere quei passaggi a vuoto, durati tre-quattro punti per set, che alla fine ci hanno costretto a compiere un'impresa a metà, nell'ultima partita casalinga”.