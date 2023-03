B1. La P2P Baronissi domina il derby contro la Fiamma Torrese: al PalaPittoni finisce 0-3

Sognare non costa nulla. La matematica ancora non condanna la P2P Baronissi per quel che riguarda il raggiungimento di un posto nei play-off promozione della Serie B1 di volley femminile, dunque la squadra campana sta cercando in tutti i modi di scalare il numero maggiore possibile di posizioni. La vittoria nel derby campano di ieri al PalaPittoni contro la Fiamma Torrese ne è una chiara testimonianza. La squadra è in forma e il quinto posto nel girone E è meritato, nonostante la differenza di partite totali disputati rispetto alle avversarie.

Tra una settimana le ragazze di coach Cacciottolo affronteranno in casa Marsala prima di osservare due turni di riposo consecutivi, come previsto dal bizzarro calendario di questo girone. Ieri è andato tutto per il meglio: la P2P ha inflitto un doppio 25-20 nei primi due set che ha spianato la strada verso la vittoria finale. L’uno-due ha demoralizzato le padrone di casa che poi non sono più riuscite a recuperare, cedendo anche nella terza frazione di gioco per il 3-0 definitivo.

Mister Cacciottolo ha così commentato questo importante successo: “Abbiamo studiato bene la partita, analizzando soprattutto le giocate di Vujko e Campolo, atlete di categoria. Il grande plauso va alle ragazze perché da quando sono alla guida di questa squadra, ogni volta che chiedo qualcosa loro mi seguono subito. Mi stanno dando la possibilità, da allenatore, di giocarmi le mie carte. Sul muro abbiamo lavorato tantissimo e credo possiamo ritenerci una delle migliori squadre del girone, poi mi è piaciuta moltissimo la ricezione, abbiamo tenuto benissimo”. Il tabellino del match:

GIVOVA FIAMMA TORRESE-P2P BARONISSI 0-3 (20-25, 20-25, 18-25)

FIAMMA TORRESE: Campolo, Prisco, Vujko, Pezzotti, Simpsi, Figini, Bucci (L), Capasso, Azzurro, Manto. All. Salerno

BARONISSI: Liguori, Salvestrini, Napolitano, Staffini, Vianello, Fanella, Del Vaglio, Marchesano, Andeng, Sanguigni, Alikaj, Grillo. All. Cacciottolo