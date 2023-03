B1. P2P Baronissi ko col Melendugno ma la salvezza è ormai aritmetica

Una sconfitta che non fa del tutto male. Lo 0-3 subito a Lecce contro Melendugno dalla P2P Baronissi poteva essere messo in preventivo ma è in parte attenuato dalla certezza matematica della salvezza in B1 della squadra campana. Le ragazze hanno ottenuto questo importante traguardo e lo hanno fatto da matricole nella categoria, con un mese e mezzo dal termine del campionato e cinque partite ancora da giocare. Nel primo set le salentine hanno subito messo in chiaro le cose, con un vantaggio che si è ampliato in maniera vistosa (13-8, 18-12, 22-12). Un buon turno al servizio ha riavvicinato Baronissi, ma dopo il time-out chiamato da Napolitano la partita è stata gestita con più attenzione.

Zingoni ha regalato alle compagne 5 set point con un bel primo tempo e l’1-0 non è stato difficile da conquistare. Il secondo parziale ha visto Melendugno partire nuovamente a spron battuto (14-9), prima di subire il ritorno delle ospiti (15-13). La seconda parte di questa frazione di gioco ha visto le rossonere crescere di intensità, con una Favero in buona giornata e il 25-17 che ha consentito alla squadra di raddoppiare. Il terzo parziale è cominciato con un apparente equilibrio (4-4) che la Narconon ha spezzato con un bel break di quattro punti. Sul 13-10 per la formazione pugliese, poi, Baronissi ha tentato di mettere la freccia, passando per la prima volta in vantaggio (13-15).

Antignano ha preso per mano le compagne e, con pazienza, il controsorpasso è diventato realtà qualche minuto dopo (17-16). Maiorano e Zingoni hanno poi messo a tacere le residue velleità delle campane per il 3-0 definitivo che ha entusiasmato il caldissimo palazzetto di Lecce. Questo il commento di coach Cacciottolo a fine partita: "Abbiamo sbagliato la partita, abbiamo giocato in modo contratto e falloso dal fischio d'inizio. Poi abbiamo provato a rimediare migliorando in alcune situazioni di gioco ma il valore dell'avversario, secondo della classe e il divario accumulato, non ci hanno permesso di rientrare nei set, almeno nei primi due. Il terzo lo abbiamo giocato con più attenzione e precisione anche da fondo campo, tant'è che avevamo anche guadagnato un piccolo vantaggio. Non siamo stati, però, costanti e Melendugno ha ribaltato. Le partite, soprattutto alcuni tipi di partita, non si giocano a spezzoni”. Il tabellino del match:

NARCONON MELENDUGNO-P2P BARONISSI 3-0 (25-20, 25-17, 25-20)

MELENDUGNO: Caracuta, Zingoni, Oggioni, Favero, Stival, Antignano, Maruotti, Troso, Marra, Salimbeni, Maiorano, De Pascalis. All. Napolitano

BARONISSI: Liguori, Salvestrini, Napolitano, Staffini, Vianello, Fanella, Del Vaglio, Marchesano, Andeng, Sanguigni, Alikaj, Grillo. All. Cacciottolo