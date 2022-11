B1: P2P Baronissi semplicemente perfetta a Catania, 3-0 e terzo posto conquistato

Stavolta l’Istituto Malerba non ha portato fortuna all’Hub Ambiente Catania. La formazione etnea di coach Baldi non è riuscita a frenare gli attacchi puntualmente incisivi della Polisportiva 2 Principati di Baronissi, giunta in Sicilia con il preciso intento di conquistare la posta piena. I punteggi dei tre set disputati ieri hanno evidenziato una maggiore convinzione da parte delle campane, implacabili sotto rete e granitiche in difesa con i loro classici contrattacchi che hanno stupito più di un avversario in questa stagione.

Le ospiti hanno mantenuto nel primo set sempre un buon vantaggio, difficile da recuperare per Catania che infatti non è riuscita ad andare oltre i 18 punti finali. Il momentaneo 1-0 ha riscaldato ancora di più il motore della P2P che non ha avuto pietà nel secondo parziale delle padrone di casa. Il 25-13 è emblematico della differenza di concretezza in campo, una frazione di gioco che è filata via in fretta e con le catanesi che sono sembrate arrendersi di fronte allo svantaggio che si allargava a macchia d’olio. Il terzo set non è stato molto diverso.

La compagine di Baronissi ha nuovamente alzato la voce e lasciato altre briciole all’Hub Ambiente che si è fermato a quota 15. Lo 0-3 non può che galvanizzare la squadra di coach Castillo che, con questa seconda vittoria consecutiva, è riuscita ad agguantare il terzo posto nella classifica del girone E della B1 di volley femminile (in coabitazione con San Salvatore Telesino). Tra una settimana è in programma un derby tutto da vivere, quello a Baronissi tra le salernitane e la Givova Fiamma Torrese. Il tabellino del match:

HUB AMBIENTE CATANIA-POLISPORTIVA 2 PRINCIPATI 0-3 (18-25, 13-25, 15-25)

CATANIA: Emmi, Minervini, Chiavaro, Bisicchia, Altavilla, Mercieca, Giacomazzi, Oliva, Foti, Luzzi, Di Fabio, Sant’Ambrogio, Mastroeni. All. Baldi

P2P: Liguori, Silvestrini, Vianello (L), Simoncini, Marchesano, Andeng, Grillo, Sanguigni, Alikaj, Napolitano, Staffini. All. Castillo