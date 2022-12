B1: la P2P Baronissi saluta il 2022 con una vittoria spettacolare in Sicilia

Per uno scherzo del calendario del girone E della B1 di volley femminile, il più bizzarro dell’intera categoria, quella odierna in Sicilia è stata l’ultima partita disputata nel 2022 dalla Polisportiva 2 Principati. La formazione di Baronissi ha giocato al PalaBellina di Marsala contro la Fly Volley, ottenendo un successo che le permette di salutare al meglio l’anno e di prepararsi nel migliore dei modi al 2023.

Un quarto posto provvisorio in classifica (in attesa del match di oggi tra Melendugno e Baronissi e del recupero delle loro partite da parte di altre formazioni) condito da 15 punti in 9 incontri disputati. È un buon ruolino di marcia per la compagine salernitana, neopromossa senza paura in questo difficile raggruppamento. Il Marsala non ha dato alla testa delle giocatrici di coach Castillo che hanno regolato le padrone di casa con tre set perfetti, uno migliore dell'altro. Il 25-18 della prima frazione di gioco ha avuto il merito di sbloccare il match, poi ci ha pensato un 25-17 ugualmente imperioso e il successivo 25-13 che ha confermato lo strapotere odierno della P2P.

A fine gara capitan Alikaj ha così commentato la vittoria: “Se avessimo ceduto mentalmente, in questa gara, avremmo rischiato di uscire fuori binario e non riprenderla più. Complimenti a tutti: società, staff, squadra. L'abbiamo vinta di testa, contro Marsala che è coriacea e specialista nei tie-break. Siamo partiti fortissimo e abbiamo riversato in campo la rabbia che avevamo in corpo dopo lo scivolone contro Fiamma Torrese. Abbiamo giocato e vinto di squadra: se una di noi commetteva un errore, l'altra buttava palla a terra". Come detto, la squadra tornerà in campo nel 2023 (il 7 gennaio per la precisione), quando affronterà in trasferta lo United Pomezia. Il tabellino del match:

FLY VOLLEY MARSALA-P2P BARONISSI 0-3 (18-25, 17-25, 13-25)

MARSALA: Fabbo, Orto, Franceschini, Scirè, Miliani, Gasparroni, Caserta, Pirrone, Antico, De Vita, Modena, De Marco. All. Camiolo

BARONISSI: Liguori, Silvestrini, Vianello (L), Simoncini, Marchesano, Andeng, Grillo, Sanguigni, Alikaj, Napolitano, Staffini. All. Castillo