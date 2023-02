B1. La P2P Baronissi si inchina alla capolista Arzano: il derby è una disfatta

La P2P Baronissi fa (poco) e disfa (molto) contro la capolista Arzano. Regge il confronto fino al 14 pari del primo set ma poi perde il filo. La Luvo Barattoli invece ritrova la sua tela, la sua trama: è fatta di sincronismi e di pazienza, di ottima difesa e di slancio, entusiasmo. Parziali 25-16, 25-13, 25-17 per le padrone di casa che consolidano il primato nel girone E di Serie B1. La P2P dovrà fare tesoro dei propri numerosi errori in tutti i fondamentali.

Nel prossimo turno, al PalaIrno Nando Nobile di Baronissi, sotto rete ci sarà il Volleyrò Casal De’ Pazzi. Dopo lo 0-3 iniziale, Arzano trova il pari con un muro di Passante, ci pensa sempre il capitano a regalare il primo vantaggio alla sua squadra: 6-5. Il set resta equilibrato fino al 14-13, poi la squadra di casa ingrana la marcia giusta e chiude sul 25-18. Dal secondo set non c’è più partita. Anche qui pochi punti in equilibrio (5-4) e poi Luvo Barattoli avanti tutta. A nulla valgono tutti i tentativi di mischiare le carte, il divario diventa netto e finisce 25-13. Lo stesso discorso va fatto per la terza e ultima frazione di gioco in cui la P2P è riuscita a raggranellare 17 punti.

Salvestrini è stata la top scorer della formazione salernitana, ma i 7 punti messi a referto testimoniano una serata davvero storta da tutti i punti di vista. “Complimenti all’Arzano per quanto fatto in campo” spiega a fine gara il coach ospite Castillo. Il tecnico ha poi aggiunto: “Siamo riusciti a fare qualcosa solo in avvio poi non c’è stata più partita. In settimana dovremo rivedere tutto quello che non è andato stasera”.

LUVO BARATTOLI ARZANO-P2P BARONISSI 3-0 (25-18; 25-13; 25-17)

ARZANO: De Siano 9, Piscopo V. (L), Passante 13, Aquino 8, Suero 7, Allasia 2, Palmese 12, Silvestro, Carpio, Bianco, Putignano. Non entrate: Dello Iacono e Rinaldi. All. Piscopo A.

BARONISSI: Liguori 6, Salvestrini 7, Napolitano, Staffini, Vianello, Fanella 1, Del Vaglio 3, Marchesano 3, Andeng 5, Sanguigni 6. Non entrate: Alikaj e Grillo. All. Castillo