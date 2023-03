B1. La P2P Baronissi tiene testa al Volleyrò: un solo punto ma tanti applausi per le campane

Una bella P2P Baronissi contro un super Volleyrò Casal de’Pazzi. Le campane raccolgono l'applauso caloroso del pubblico del PalaIrno dopo due ore e dodici minuti di gioco e un punto conquistato che fa comunque morale anche perché si trattava dell’esordio del nuovo coach Cacciottolo. Le ragazze salernitane sono state sconfitte al tie-break ma possono ritenersi consapevoli di essere state ad un passo dalla vittoria, contro avversarie che nel sestetto base annoverano cinque campionesse europee Under 19. Un punto di entusiasmo, personalità e ripartenza.

Parziali: 20-25, 25-18, 25-19, 18-25, 12-15. Mvp Erika Esposito, giocatrice del Volleyrò, con 25 punti. In casa P2P, Liguori e Salvestrini 19, Sanguigni 18 le migliori realizzatrici. Le emozioni non sono di certo mancate, come dimostrato dal vantaggio immediato delle romane (20-25), poi ribaltato da due parziali spettacolari in cui le ospiti sono rimaste a debita distanza. Il quarto set ha messo in mostra nuovamente la capacità del Volleyrò di conquistare parziali e punti in ogni set, come anche il tie-break che è stato comunque piuttosto equilibrato.

Coach Cacciottolo ha così commentato il suo debutto sulla panchina di Baronissi: “Ringrazio la società per la possibilità che mi sta dando. La verità è che noi abbiamo 11 tigri, sono delle ragazze eccezionali e ci abbiamo creduto fino alla fine. Peccato per qualche imprecisione di troppo nel quarto set, per il resto non ho nulla da recriminare”. A parlare è stato anche il direttore sportivo della P2P, Franco Cutolo: “Bella partita, potevamo anche vincere e sarebbe stato davvero un colpaccio. A tratti ho visto la P2P di una volta, questo è un mattoncino che ci serve per ripartire, ci dà anche fiducia in vista della difficile trasferta di Lecce contro Melendugno”. Il tabellino del match:

P2P BARONISSI-VOLLEYRÒ CASAL DE’ PAZZI 2-3 (20-25, 25-18, 25-19, 18-25, 12-15)

BARONISSI: Liguori, Salvestrini, Napolitano, Staffini, Vianello, Fanella, Del Vaglio, Marchesano, Andeng, Sanguigni, Alikaj, Grillo. All. Cacciottolo

VOLLEYRÒ: Atamah, Del Freo, Cavalieri, Esposito, Allaoui, Franceschini, Cherubini, Ribiechi, Martinelli, Salas, Fusco, Ndoye, Camerini, Antonucci, Farelli. All. Ebana