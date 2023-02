B1: la P2P Baronissi vince il derby in rimonta, la Forex Olimpia si arrende dopo 4 set

Un derby non si gioca, si vince. Lo ripeteva Rudi Garcia quando allenava la Roma e la frase è stata seguita alla lettera dalla Polisportiva 2 Principati nel derby campano di ieri contro la Forex Olimpia San Salvatore Telesino. La gara, primo turno del ritorno del girone E della Serie B1 di volley femminile, ha visto confrontatosi al Pala Irno "Nando Nobile" di Baronissi due formazioni distanziate da appena 2 punti in classifica.

Le aspettative di un match equilibrato non sono state deluse. Il primo set ha visto prevalere le ospiti beneventane che hanno conquistato lo 0-1 ai vantaggi: il 29-27 è suonato un po’ come una mazzata, ma la squadra di Baronissi ha più volte dimostrato in questa stagione di non darsi mai per vinta. Il secondo e il terzo parziale sono stati una vera e propria apoteosi, con la P2P capace di lasciare poco più che le briciole alla Forex Olimpia (rispettivamente 16 e 11 punti).

Il sorpasso ha entusiasmato il pubblico di casa e il tifo caldissimo ha accompagnato le ragazze anche nella quarta frazione di gioco che poteva rimettere tutto in discussione. La P2P se l’è aggiudicata con pazienza e attenzione, confermando di meritare il 3-1 finale che la proietta a 22 punti e a non molta distanza da un’impensabile zona play-off.

Visibilmente soddisfatto a fine gara coach Castillo: “La nostra percentuale del primo set, paradossalmente, è stata buona, poi abbiamo migliorato la battuta. Le ragazze sono state brave a mettere in difficoltà la loro batteria di ricezione, anche se si è visto nelle due squadre l’effetto della pausa del campionato. Mi considero soddisfatto anche delle seconde linee, ora dobbiamo recuperare, senza guardare l’evoluzione della classifica”. Il tabellino del match:

P2P BARONISSI-FOREX OLIMPIA SAN SALVATORE TELESINO 3-1 (27-29, 25-16, 25-11, 25-22)

BARONISSI: Del Vaglio, Liguori, Silvestrini, Napolitano, Stiaffini, Vianello, Fanella, Marchesano, Andeng, Sanguigni, Alikaj. All: Castillo

SAN SALVATORE: Bacciottini, Maresca, Ascensao R, Luzzi, Marino, Milano, Russo, Romano, Ascensao M, Picariello, Luraghi, Fuoco, Borrelli. All. Eliseo