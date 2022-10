B1: la Polisportiva 2 Principati lotta e reagisce ma a Terrasini conquista soltanto un punto

Quasi due ore e mezza di spettacolo, colpi di scena, sorpassi e controsorpassi. Si può riassumere in questo modo la partita della Polisportiva Due Principati sul campo del Duo Rent Terrasini. Le siciliane si sono imposte al tie-break ma la squadra di coach Castillo non ha mai mollato un centimetro, anche se si è dovuta accontentare di un punto. Nel primo set è proprio Terrasini che azzarda un allungo, portandosi sul 7-3, ma subendo poi la rimonta delle avversarie. La P2P agguanta il 13-13, ma poi il match va nuovamente in direzione delle siciliane (17-14). Le salernitane non ci stanno e riportando tutto in parità (19-19), anche se è in quel momento che il Duo Rent inizia a crederci e grazie al suo capitano il 25-23 è servito.

Nel secondo parziale la Polisportiva 2 Principati reagisce con un 6-2 provvisorio che viene però annullato prontamente da Terrasini. L’equilibrio contraddistingue la parte centrale della frazione di gioco (14-14), ma in questo caso sono le campane a trovare gli spunti migliori e il pareggio è dietro l’angolo con una Liguori in grande spolvero. Nel terzo set le siciliane provano ad alzare nuovamente la voce e la solita Biccheri le trascina con convinzione (10-5).

Le distanze sono sempre ben gestite dal Duo Rent che domina in lungo e in largo. Un mani fuori vale il 22-15 per le padrone di casa, che si ritrovano con ben 9 set point a disposizione, il terzo dei quali messo a segno. La quarta frazione vede le campane riscattarsi per la seconda volta. Il vantaggio della P2P viene però annullato da Terrasini che pareggia e sorpassa (19-18), ma la voglia di allungare il match da parte delle ospiti è più forte di tutto il resto. Sul 22-22 le ragazze di coach Castillo allungano con Sanguigni e portano l’incontro al tie-break.

Il quinto set vede la squadra di casa pazientare e chiudere in vantaggio al cambio campo (8-6). Nella seconda parte è un ace a indirizzare la partita (10-6), nel finale ci sono cinque match point per Terrasini, con il secondo che diventa decisivo per la vittoria. Tra una settimana è in programma un derby complicato tra le mura amiche, quello contro Arzano. Il tabellino del match:

DUO RENT TERRASINI-POLISPORTIVA DUE PRINCIPATI 3-2 (25-23, 18-25, 25-17, 22-25, 15-10)

DUO RENT TERRASINI: Baruffi, Gabriele, Merler, Li Muli, Bruno, Miceli, Biccheri, Vescovo, Pecora, Buffa, Evola, Nasi. All. D’Accardi

POLISPORTIVA DUE PRINCIPATI: Stiaffini, Simoncini, Liguori, Marchesano, Salvestrini, Sanguigni, Alikaj, Fanella, Andeng, Grillo, Vianello. All. Castillo