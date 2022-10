B1: la Polisportiva Due Principati sorride subito, il derby con la Forex Olimpia è suo

Un derby con la D maiuscola. Non c’è altro modo per descrivere quanto visto ieri a San Salvatore Telesino, con la Polisportiva Due Principati capace di conquistare la sfida tutta campana, l’esordio nel campionato di B1 per entrambe le formazioni, al termine di un susseguirsi incredibile di emozioni. Il cuore dei tifosi di Baronissi è sicuramente sobbalzato più volte. La squadra di coach Castillo ha interpretato nel migliore dei modi l’incontro, mettendo a segno senza problemi un 2-0 caratterizzato da punteggi sempre in cassaforte. Nel terzo parziale, però, le padrone di casa della Forex Olimpia si sono riscattate, con un 25-15 che ha riaperto i giochi e prolungato il match.

Nel quarto set, la compagine salernitana è scesa in campo per chiudere la partita definitivamente, ma ai vantaggi ha prevalso nuovamente il team beneventano. Lo spettacolo non è mancato nemmeno nel tie-break. Nonostante la stanchezza accumulata, nessuna ragazza si è tirata indietro e il 20-18 per la P2P testimonia la grande voglia di cominciare con il piede giusto. Sono due punti che fanno morale, in attesa dell’esordio casalingo della prossima settimana, contro la Zero5 Castellana Grotte.

A fine gara è stata premiata l’ex di turno Camilla Sanguigni che ha espresso anche tutta la propria gioia per il successo: “Abbiamo lavorato tantissimo per questa partita, non volevamo mollare nulla e secondo me ha vinto la squadra. Tornare qui mi ha fatto un certo impatto, ho però sempre cercato di fare del mio meglio”. Anche coach Castillo ha analizzato il match: “Ci sono state due squadre, quella dei primi due set e poi il resto. Dovremo ripartire proprio dai parziali conquistati che ci aiuteranno a far bene in questo campionato, mi tengo stretti questi due punti. Analizzeremo il terzo e quarto set con calma, soprattutto le troppe battute sbagliate”.

Infine, ecco le impressioni di Lara Salvestrini: “Siamo partite bene, poi abbiamo sbagliato qualche battuta e attacco di troppo, ma la partita era in mano nostra e toccava a noi rimetterla nella giusta carreggiata”. Il tabellino del match:

FOREX OLIMPIA SAN SALVATORE TELESINO-POLISPORTIVA DUE PRINCIPATI 2-3 (20-25, 21-25, 25-15, 27-25, 18-20)

FOREX OLIMPIA: Bacciottini, Maresca, Ascensao R, Luzzi, Marino, Milano, Russo, Romano, Ascensao M, Picariello, Luraghi, Fuoco, Borrelli. All. Eliseo

POLISPORTIVA DUE PRINCIPATI: Stiaffini, Simoncini, Liguori, Marchesano, Salvestrini, Sanguigni, Alikaj, Fanella, Andeng, Grillo, Vianello. All. Castillo