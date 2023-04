B1. Con Pomezia una sfida epica: la P2P Baronissi si arrende soltanto al tie-break

Un'altra maratona pallavolistica al Pala Irno "Nando Nobile" di Baronissi. P2P-Pomezia finisce al tie-break: le ragazze di coach Cacciottolo si congedano dal pubblico amico con un match intenso e carico di passione, in campo e sugli spalti. Nel primo set le rossoblu hanno tenuto a bada le padrone di casa, con un vantaggio prezioso che ha retto fino alla fine per il 24-19 e l’1-0 provvisorio. Nel secondo parziale, dopo un sostanziale equilibrio (6-6, 9-9), le campane hanno preso il largo, con Pomezia capace di riportarsi soltanto fino al -3 (22-19), un recupero che non è servito ad evitare il pareggio nel conto set.

La terza frazione di gioco ha visto lo United assorbire progressivamente l’urto di Baronissi, con il 10-9 per le pometine a rappresentare l’ultimo momento di equilibrio del parziale. Le rossoblu hanno allungato e non hanno più permesso alla P2P di riavvicinarsi, tanto è vero che i set point sono stati ben quattro, con il conseguente 2-1 per la formazione laziale. Nel quarto parziale, invece, Pomezia è letteralmente sparita dal campo: l’1-7 di partenza è stato una brutta batosta e i time-out di coach Tarquini non sono serviti a migliorare la situazione. Il 25-10 per le salernitane è stato emblematico e ha sancito la disputa di un delicatissimo tie-break.

Proprio nel set corto lo United si è scrollata di dosso le incertezze del parziale precedente, partendo con maggiore convinzione e arrivando al cambio campo su un incoraggiante 8-4. Il vantaggio ha resistito fino alla fine e il 15-10 ha regalato alle rossoblu 2 punti. Questo il commento di coach Cacciottolo a fine gara: “Di fronte avevamo una signora squadra, mi è dispiaciuto perché le mie ragazze hanno un cuore enorme, nonostante le settimane difficili per via degli infortuni non hanno mai mollato. Quello che non ha funzionato oggi è stata soprattutto la battuta, Pomezia è stata più brava di noi nei momenti decisivi a non sbagliare”. Il tabellino del match:

P2P BARONISSI-UNITED POMEZIA 2-3 (22-25, 25-20, 20-25, 25-10, 10-15)

BARONISSI: Liguori, Salvestrini, Napolitano, Staffini, Vianello, Fanella, Del Vaglio, Marchesano, Andeng, Sanguigni, Alikaj, Grillo. All. Cacciottolo

POMEZIA: Corvese, Grossi, Mordecchi, Bigioni, Frasca, Viglietti, Lanzi (L), Liguori, Oggioni, Marcelli, Palermo, Prete, Prati, Zannoni. All. Tarquini