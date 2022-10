Polisportiva 2 Principati, -4 all’esordio in campionato: alla scoperta delle atlete biancorossoblu

Una data e un orario da segnare con un bel cerchio rosso: quella di sabato 8 ottobre 2022 non sarà una semplice giornata per i tifosi della Polisportiva Due Principati, visto che la formazione di Baronissi debutterà nel campionato di B1 di volley femminile. Alle 18:30 le ragazze di coach Castillo saranno di scena a San Salvatore Telesino per un derby infuocato contro la Forex Olimpia. Mancano quattro giorni a questo momento così atteso e dunque vale la pena conoscere il roster della compagine salernitana che affronterà la terza categoria nazionale della pallavolo. Si tratta di un gruppo di tutto rispetto, capace di poter impensierire anche avversarie sulla carta più accreditate. Tra i nuovi volti biancorossoblu c’è Joneda Alikaj, 178 centimetri ma un’elevazione invidiabile, una schiacciatrice di grande affidamento che ha sfiorato l’A2 nell’ultima stagione.

C’è poi una salernitana DOC tra le new entry, l’ex Santa Teresa di Riva Claudia Grillo: è un libero che sa gestire qualsiasi momento con grande tranquillità. La centrale Melissa Andeng è un’altra nuova giocatrice, una ventenne di origine piemontese che è maturata parecchio negli ultimi mesi a Palmi. Un’altra centrale di spessore è Asia Fanella, protagonista di una stagione importante a Pomezia, sempre in B1. C’è poi Vittoria Vianello, veneta di Chioggia, libero che si è preparata con grande scrupolo per questa nuova avventura.

La regia verrà invece affidata a Giulia Stiaffini, neo18enne che si è formata in un laboratorio importante come quello della Vero Volley Monza. Passando al reparto delle schiacciatrici, Camilla Sanguigni è un’altra garanzia: si è formata a Modena e sa perfettamente che il campionato di B1 è fatto di pazienza, perseveranza e tenuta mentale. La Polisportiva Due Principati ha deciso di disegnare la propria diagonale con l’opposto Dalhis Liguori, cubana di nascita che ha fatto dell’elevazione il suo punto di forza. I colpi di mercato non sono però finiti qui: vale la pena ricordare la palleggiatrice Carlotta Simoncini, giocatrice che sa sempre come sorprendere e spiazzare i muri avversari, e la schiacciatrice 23enne Lara Silvestrini che è cresciuta in un ambiente stimolante come quello del Volleyrò Casal De’ Pazzi.

La centrale Sara Marchesano è invece una preziosa riconferma per una stagione che si spera possa essere più esaltante possibile. A guidare queste ragazze sarà coach Ivan Castillo, giunto alla quinta stagione sulla panchina campana e tra i tecnici biancorossoblu più longevi. Oltre al derby con la Forex Olimpia, la squadra di Baronissi dovrà affrontarne altri due, come previsto dal girone E: si tratta delle sfide contro Arzano e Fiamma Torrese. Sono previste diverse trasferte in Sicilia (Marsala, Amando Volley, Terrasini, Hub Ambiente Catania), due in Puglia (Castellana Grotte e Melendugno) e due nel Lazio (Pomezia e Volleyrò). Nelle ultime ore, una delle avversarie previste, il Caffè Trinca Palermo si è ritirato ufficialmente dal campionato.