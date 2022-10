La Polisportiva Due Principati fa sul serio: l’esordio in casa è un trionfo

Vincere aiuta a vincere. Lo sa bene la Polisportiva Due Principati che ha dimostrato come il successo al tie-break di una settimana fa nel derby contro San Salvatore Telesino (esordio nel campionato di B1) non sia stato affatto un caso. Oggi a Baronissi la formazione di coach Castillo ha concesso un bis a dir poco “gustoso”, un 3-0 ai danni della Zero5 Castellana Grotte che proietta le campane nelle posizioni altissime della classifica del girone E.

Fatta eccezione per il primo set, vinto di misura dalle padrone di casa (25-23), non c’è stata davvero storia con un doppio 25-12 che ha letteralmente demoralizzato le avversarie giunte in Campania con le migliori intenzioni del mondo. Visto che la P2P ci ha preso gusto, ci si attendono grandi cose dal prossimo turno, quando bisognerà affrontare la non semplice trasferta siciliana per giocare contro il Duo Rent Terrasini. A fine gara, sono state raccolte le impressioni di alcune protagoniste dello splendido successo odierno.

Melissa Andeng: “Il risultato di oggi è il frutto del lavoro delle ultime settimane, soprattutto a muro. Sono ancora incostante, ma oggi mi ritengo felice per le tante fast realizzate”. Carlotta Simoncini: “In questa partita dovevamo ripartire dal quinto set di San Salvatore Telesino, i tre punti di oggi rappresentano una soddisfazione enorme. Fortunatamente stiamo creando il giusto equilibrio per andare avanti”. Asia Fanella: “C’è stato qualche problema nell’approccio, siamo giovani ma dobbiamo amalgamarci bene e trovare la chiave giusta per partire sempre con la stessa grinta”.

Dalhis Liguori: “Questa settimana abbiamo dato il massimo per conquistare tre punti in modo convincente. Il bello di questa squadra è che tutte possono fare qualsiasi cosa, dobbiamo lavorare ancora tanto ma questi 3 punti ci servivano tanto”. Il tabellino del match:

POLISPORTIVA DUE PRINCIPATI-ZERO5 CASTELLANA GROTTE 3-0 (25-23, 25-12, 25-12)

POL. DUE PRINCIPATI: Stiaffini, Simoncini, Liguori, Marchesano, Salvestrini, Sanguigni, Alikaj, Fanella, Andeng, Grillo, Vianello. All. Castillo

CASTELLANA GROTTE: Belotti, Kohler, Avellini, Equatore, Rossi, Soleti, Fino, Caffò, S. Recchia, A. Recchia, Bazzani, Gulino. All: Ciliberti