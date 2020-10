FREE NOW si connette con Amadeus cytric per gestire al meglio i viaggi aziendali

FREE NOW, mobility provider leader in Europa, annuncia oggi la partnership con Amadeus ed in particolare con il software di gestione dei viaggi e delle spese aziendali Amadeus cytric Travel & Expense. La collaborazione tra FREE NOW e cytric consente ai business traveler di semplificare i propri spostamenti e migliorare la gestione delle note spese. Grazie a questa integrazione, infatti, una volta che l'account FREE NOW for Business di un cliente sarà collegato a cytric, le ricevute dei viaggi effettuati per lavoro verranno automaticamente inviate al software di Amadeus per il rimborso da parte del datore di lavoro. Tutto ciò a vantaggio dei passeggeri aziendali di FREE NOW che non dovranno più perdere tempo nel completare note spese, non rischieranno più di smarrire ricevute cartacee ed eviteranno di ricevere ogni mese un rimborso errato.



Guadagnare 20 minuti di tempo evitando la compilazione delle note spese

L’integrazione con cytric sarà dunque disponibile per gli utenti di FREE NOW for Business, la soluzione FREE NOW dedicata ai viaggiatori d'affari, che ora potranno caricare le ricevute della corsa aziendale ancor più semplicemente. Il nuovo strumento aiuterà anche i direttori e amministratori finanziari dell’azienda a risparmiare costi indiretti, limitando anche eventuali frodi e aumentando il rispetto della politica aziendale degli spostamenti dei dipendenti. Secondo un sondaggio condotto da GBTA, le note spese rappresentano incisivi costi indiretti: per compilare una nota spesa si impiegano normalmente 20 minuti di tempo, mentre ci vogliono 18 minuti per correggerne una e 49€ di costo medio per la sua elaborazione. Grazie alla perfetta connessione tra cytric e FREE NOW, basterà invece un semplice click del passeggero per pagare la sua corsa e un altro click del reparto contabilità per elaborarne la spesa.



Sasa Savic, VP Global Sales di FREE NOW for Business, commenta così questa partnership strategica: "La ragione per cui abbiamo deciso di connettere cytric all’app di FREE NOW for Business è semplice: vogliamo supportare i nostri clienti durante ogni step della loro esperienza di viaggio, dalla prenotazione della corsa alla compilazione delle note spesa. Grazie alla partnership con Amadeus, i nostri passeggeri avranno più visibilità sui costi dei viaggi e risparmieranno tempo nella gestione dei rimborsi, grazie alla sincronizzazione e digitalizzazione dei processi."



Una scelta condivisa anche dal team di Amadeus, come spiega Vasken Tokatlian, Head of Partnerships & Alliances for Corporations di Amadeus: “Insieme a FREE NOW, stiamo automatizzando ulteriormente il processo di gestione delle spese durante i viaggi di lavoro. Grazie a questa collaborazione, dunque, segniamo un passo in avanti nell’intento di creare una migliore esperienza di viaggio per i nostri clienti aziendali, cosa che risulta essere ancora più importante oggigiorno, visto il momento storico che stiamo vivendo, in cui la sicurezza dei viaggiatori deve essere una priorità.".